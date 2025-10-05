Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Respons Menkeu Purbaya Usai Disentil Bahlil Soal Subsidi LPG

Minggu, 05 Oktober 2025 – 07:05 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi LPS

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan melakukan akurasi data terkait harga subsidi LPG 3 kilogram.

Hal ini dikatakan Purbaya Yudhi Sadewa setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut dirinya telah salah membaca data

"Kami pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, akan saya lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya. Nanti saya lihat di mana salah pengertiannya. Tapi pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu saja," ujar Purbaya dikutip Minggu (5/9).

Purbaya menilai perbedaan data yang muncul kemungkinan disebabkan oleh metode pencatatan atau pendekatan analisis yang digunakan.

"Hitung-hitungan kadang dari sisi praktik akuntansi bisa berbeda cara menuliskannya. Tapi saya yakin besarannya sama juga kok. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah," ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa subsidi LPG 3 kilogram pada tahun depan diperkirakan akan meningkat seiring pola konsumsi masyarakat.

"Angka persisnya agak susah, tapi harusnya naik sedikit sesuai ekspektasi meningkatnya konsumsi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait harga LPG 3 kilogram dan menyebuy kesalahan membaca data.

