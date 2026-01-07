Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Respons Muhaimin soal Pernyataan Presiden Prabowo PKB Harus Diawasi

Rabu, 07 Januari 2026 – 04:40 WIB
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA – Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkelakar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus diawasi terus.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meyakini tidak ada maksud lain di balik kelakar Presiden Prabowo tersebut.

"Ya (itu) bercanda, bercanda," kata Muhaimin saat ditemui selepas retret jilid kedua Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, juga langsung membantah saat ditanya mengenai kelakar itu sebagai sinyal adanya kekhawatiran terhadap manuver politik PKB pada kemudian hari.

"Enggak, enggak, enggak. Bercanda, begitu-begitu biasalah, sering begitu," ujar Muhaimin sambil berjalan menuju kendaraannya.

Muhaimin kemudian memastikan tidak ada yang perlu diawasi.

"Enggak ada," cetus Muhaimin.

Menurut Muhaimin, kelakar semacam itu biasa dialamatkan kepada partainya, terlepas dari adanya ketua umum partai lain dalam ruangan berlangsungnya retret.

