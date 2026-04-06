JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Respons Pelatih Persib Soal Persaingan Sengit 3 Besar Super League

Senin, 06 April 2026 – 18:18 WIB
BRI Super League 2025/26. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persaingan papan atas klasemen BRI Super League 2025/26 masih berjalan ketat. Pada pertandingan pekan ke-26, tiga tim teratas saling mengejar poin.

Persib Bandung menang 2 - 0 atas Semen Padang, Borneo FC membungkam Madura United 3 - 1, sedangkan Persija Jakarta kalah tipis 2 - 3 dari Bhayangkara FC.

Dengan hasil itu, Maung Bandung bertahan di peringkat pertama dengan 61 poin. Marc Klok cum suis masih terpaut 4 poin dari Borneo FC dan 9 poin dengan rivalnya, Persija.

Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, timnya tidak boleh jemawa sekalipun kini ada di posisi puncak. Antara Borneo dan Persija masih bisa mengejar dan menggeser posisi Persib.

Maka dari itu, dia tidak mau menjadikan hasil pertandingan pekan ini sebagai patokan. Masih tersisa delapan laga 'final' yang harus Persib taklukkan.

"Masih banyak pertandingan. Ya, bagus bahwa mungkin kami punya keunggulan lebih di depan Persija, tetapi belum ada yang terjadi," kata Bojan Hodak, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, Borneo FC adalah tim potensial yang bisa saja menggeser posisinya.

Hanya berjarak empat poin saja, Bojan Hodak meminta anak asuhnya untuk tetap fokus di laga-laga berikutnya.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, bicara soal persaingan sengit papan atas klasemen BRI Super League.

Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Indonesia Super League 
