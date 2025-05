Respons Pengamat Soal Wacana Melegalkan Kasino di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wacana melegalkan kasino yang dilontarkan Anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita terus menggelinding.

Banyak yang mendukung terutama terkait maraknya judi online dan juga defisit anggaran negara yang sangat besar.

Seperti diberitakan sebelumnya, isu legalisasi kasino pertama kali mencuat dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di gedung Parlemen.

Saat itu anggota DPR dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita mengusulkan agar Indonesia meniru Uni Emirat Arab (UEA) yang menjalankan kasino dengan dalih untuk menambah objek baru penerimaan negara bukan pajak.

“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tetapi UEA kemarin sudah mau jalanin kasino. Coba, negara Arab jalanin kasino. Maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya," kata Galih.

Merespons hal itu, Pengamat hubungan Internasional Hikmahanto Juwana juga mendukung legalisasi kasino darat yang dikendalikan negara.

Baca Juga: Anggota DPRD DKI Lukmanul Tegas Menolak Usulan Pembukaan Kasino

Sembari terus fokus memberantas judi online yang membuat triliunan uang rakyat Indonesia malah tersedot judi online di luar negeri.

Ketika ditanya wartawan apakah mungkin lokasi judi di tempatkan di pulau-pulau luar Jawa. Hikmahanto mengaku sepakat dengan ide itu.