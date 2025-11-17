Respons Pengelola Ragunan soal Dugaan Pakan Satwa Dibawa Pulang Petugas

Senin, 17 November 2025 – 13:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Viral di media sosial threads pakan satwa di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, dibawa pulang oleh petugas.

Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, merespons begini.

"Iya, kami sangat terbuka jika ada sidak," kata Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang saat dihubungi, Senin (17/11).

Pernyataan tersebut menanggapi postingan viral di media sosial X yang membahas dugaan korupsi pakan satwa dengan cara daging dibawa pulang oleh petugas.

Terkait dugaan itu, pihaknya siap menerima kedatangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memastikan langsung kabar tersebut.

"Rencananya Pak Gubernur akan meninjau ke Ragunan," ucap Wahyudi.

Dia menyatakan pengelola Taman Margasatwa Ragunan menegaskan penyediaan pakan sudah sesuai dengan kebutuhan satwa, yang meliputi kesehatan hingga perawatan harian.

Maka dari itu, Wahyudi menegaskan informasi yang beredar di dalam postingan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual di Taman Margasatwa Ragunan.