JPNN.com - Nasional - Humaniora

Respons Prabowo soal Kasus Keracunan MBG

Sabtu, 27 September 2025 – 19:48 WIB
Respons Prabowo soal Kasus Keracunan MBG - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Biro Pers

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus keracunan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Prabowo mengatakan kasus tersebut sebagai masalah besar yang akan diatasi dengan baik.

"Ini masalah besar. Jadi, pasti ada kekurangan dari awal, tetapi, saya juga yakin bahwa kami akan selesaikan dengan baik," kata Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan meski baru kembali dari kunjungan luar negeri selama tujuh hari, dirinya terus memantau perkembangan kasus tersebut.

Prabowo menegaskan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama sejumlah pejabat terkait untuk membahas langkah penanganan.

Menurut Presiden, sejak awal pelaksanaan program MBG masih terdapat sejumlah kekurangan. Namun, dia meyakini hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai.

Presiden juga meminta agar permasalahan ini tidak dipolitisasi dan menekankan bahwa MBG ditujukan untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi.

"Jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi," kata Presiden.

