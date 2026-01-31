Respons Purbaya soal Dirut BEI Mundur, Kalimatnya Mengagetkan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pengunduran diri Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, seusai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol.

Purbaya mengaku pengunduran pejabat elit di Bursa Efek Indonesia ini bakal menciptakan sentimen positif ke perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

“Kalau saya pikir, ini sinyal yang positif. Artinya, investor di pasar modal maupun sektor riil melihat bahwa Indonesia mengelola masalah dengan cepat dan sungguh-sungguh,” kata Purbaya dikutip Sabtu (31/1).

Dia menilai sikap Iman menunjukkan tanggung jawabnya terhadap masalah di pasar modal beberapa waktu terakhir, mengingat respons BEI terhadap masukan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) memicu koreksi yang mendalam pada IHSG.

Purbaya mengak, jika tidak ada aksi serius untuk memperbaiki pasar modal, perekonomian Indonesia berpotensi dianggap tidak stabil dan sektor ekonomi lainnya juga akan turut tertekan.

Adapun terkait potensi risiko terhadap fiskal, Purbaya menjamin anggaran negara tetap aman dan tidak terdampak oleh gejolak di pasar modal.

“Saya untung kalau dia (Dirut BEI) mundur. Dia bayar pajak. Bukan saya juga yang bayar gajinya," katanya.

Bendahara negara meyakini keputusan Iman mundur dari jabatannya sebagai Dirut BEI bakal diterima secara positif oleh investor yang memahami cara kerja pasar modal.