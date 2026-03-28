JPNN.com - Ekonomi - Makro

Respons Purbaya soal MBG Diberikan 5 Hari Selama Sepekan

Sabtu, 28 Maret 2026 – 12:59 WIB
BGN menegaskan MBG dirancang penuhi sepertiga kebutuhan gizi harian, Juknis bisa diakses publik. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui usulan efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sepanjang tidak menurunkan kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.

Efisiensi anggaran MBG ini dilakukan lantaran adanya gejolak global yang mengakibatkan melonjaknya harga minyak dunia.

Purbaya menjelaskan usulan pemangkasan anggaran tersebut justru berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN), bukan dari Kementerian Keuangan.

“Selama ada efisiensinya, saya setuju saja, dan enggak mengurangi kualitas makannya sendiri,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/3).

Dalam skema terbaru, program MBG direncanakan berjalan lima hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi. 

Purbaya menilai perubahan skema menjadi lima hari tidak mengurangi tujuan utama program, melainkan untuk mengatur ritme pelaksanaan agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Purbaya mengaku kebijakan dari BGN ini diharapkan bisa menjaga manfaat program bagi masyarakat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

“Arah kebijakan program tersebut masih berada pada jalur yang tepat,” kata dia.

TAGS   purbaya  MBG  BGN  Anggaran 
