JPNN.com - Nasional - Humaniora

Respons Ridwan Kamil Soal Lisa Mariana Minta Tes DNA Ulang

Kamis, 28 Agustus 2025 – 20:40 WIB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara dengan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons soal selebgram Lisa Mariana yang meminta tes DNA ulang untuk membuktikan bahwa Ridwan merupakan ayah biologis CA, putri dari Lisa.

“Saya tidak ada komentar,” kata Ridwan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan menghormati hasil tes DNA oleh Pusdokkes Polri yang hasilnya adalah CA tidak memiliki hubungan biologis dengan dirinya.

“Kami menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji dalam melakukan tes DNA. Mau di mana saja, 1.000 persen hasilnya sama,” ujarnya.

Ridwan juga mengaku lega bisa membuktikan bahwa dirinya bukanlah ayah kandung CA sebagaimana yang dituduhkan Lisa.

“Secara umum, saya juga sudah lega, ya. Fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA,” ujarnya.

Adapun hari ini, Ridwan Kamil diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait laporannya terhadap Lisa Mariana soal dugaan pencemaran nama baik.

Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Dittipidsiber Bareskrim Polri pada 11 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik.

