Respons Rizky Ridho Soal Hasil Undian ASEAN Championship 2026

Jumat, 16 Januari 2026 – 03:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho memberi tanggapan mengenai hasil undian ASEAN Championship 2026.

Pria kelahiran 21 November 2001 itu menilai skuad Garuda tergabung dalam grup yang cukup berat bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste.

“Ini bukan grup yang mudah, tapi kami pasti selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” kata Rizky Ridho.

Kapten Persija Jakarta itu berharap Dewi Fortuna bisa berpihak pada Timnas Indonesia tahun ini.

Sebab, sejak turnamen masih bernama Piala Tiger hingga AFF, skuad Merah Putih belum pernah juara.

Timnas Indonesia hanya mampu menjadi runner up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, sampai 2020.

“Kami belum pernah juara di kompetisi ini, jadi harus berusaha semaksimal mungkin,” ujar Rizky Ridho.

Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni dua laga kandang pada ajang ASEAN Championship 2026 melawan Kamboja dan Vietnam