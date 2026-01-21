Respons Sule Setelah Teddy Masih Permasalahkan Hak Ahli Waris

jpnn.com, JAKARTA - Sule akhirnya memberi tanggapan soal langkah Teddy Pardiyana yang mengajukan permohonan kontensius ke Pengadilan Agama (PA) Bandung terkait status hak ahli waris untuk anak perempuannya, Bintang.

Dia menanggapi dengan santai meski namanya dan tiga anaknya disangkutpautkan dalam masalah tersebut.

“Kalau dibilang berseteru, menurut saya berlebihan. Kalau memang ribut, dia tinggal telepon saya,” kata Sule saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Ayah Rizky Febian itu mengatakan bahwa sebagian hartanya sudah diberikan kepada mantan istrinya, Lina Jubaedah semasa hidup.

Sule juga memastikan bahwa sejumlah harta juga telah diperuntukkan untuk Bintang, anak hasil pernikahan Lina Jubaedah dan Teddy Pardiyana.

“Tidak mungkin almarhumah tidak dapat bagian, ada bagiannya. Tapi yang perlu diingat, dahulu ada harta yang belum jelas ke mana perginya, ada yang hilang, tetapi saya tidak mempermasalahkan itu,” jelas Sule.

Oleh sebab itu, Sule kemudian menyindir Teddy Pardiyana yang masih mempermasalahkan ahli waris.

Mantan suami Lina Jubaedah itu menduga Teddy Pardiyana tidak mau bertanggung jawab terhadap anak.