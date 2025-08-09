Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Respons TNI AD Terkait Kematian Prada Lucky

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 04:00 WIB
Respons TNI AD Terkait Kematian Prada Lucky - JPNN.COM
Kedispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) angkat bicara terkait kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur yang diduga akibat dianiaya seniornya.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan kasus ini menjadi bahan evaluasi sistem pembinaan yang dilakukan TNI AD.

Wahyu mengatakan tujuan evaluasi sistem pembinaan agar ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi.

Baca Juga:

"Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi TNI AD untuk melihat kembali sistem pembinaan di seluruh satuan operasional agar kejadian yang merugikan personel seperti ini tidak terulang lagi," kata Wahyu kepada wartawan di Batujajar, Bandung Barat, Jumat.

Wahyu menegaskan TNI AD tidak pernah menoleransi segala kegiatan, baik dalam bentuk tradisi kesatuan ataupun pembinaan, yang berakibat pada kerugian personel.

"Pimpinan selalu mengingatkan bahwa setiap kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas prajurit dan satuan," ujarnya.

Baca Juga:

Wahyu menyatakan TNI AD sangat menyesalkan dan menyampaikan duka mendalam atas peristiwa meninggalnya anggota mereka.

Investigasi dan pemeriksaan kasus tersebut sedang berlangsung secara menyeluruh untuk menegakkan peraturan sesuai regulasi yang ada.

Mabes TNI AD angkat bicara terkait kematian Prada Lucky Chepril yang diduga akibat dianiaya seniornya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AD  Prada Lucky meninggal dunia  Kematian Prada Lucky  TNI 
BERITA TNI AD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp