Entertainment - Gosip

Ressa Rossano Ingin Segera Bertemu dengan Denada

Sabtu, 07 Februari 2026 – 10:10 WIB
Ressa Rossano Ingin Segera Bertemu dengan Denada - JPNN.COM
Penyanyi Denada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/6) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ressa Rossano memberi tanggapan setelah Denada akhirnya mengakui bahwa dirinya merupakan anak kandungnya.

Dia mengaku sangat bahagia karena Denada sudah mengaku sebagai ibu kandungnya.

"Alhamdulillah," kata Ressa Rossano di kawasan Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Meski demikian, Ressa Rossano merasa belum puas lantaran belum bertemu dengan Denada.

Dia ingin sekali berjumpa dengan ibu kandungnya yang merupakan penyanyi dangdut itu.

"Tapi Ressa juga pengin ditemuin. Senang pasti, juga menjalin hubungan yang baik," jelasnya.

Sejauh ini, Ressa Rossano ternyata belum pernah berkomunikasi dengan Denada.

Oleh sebab itu, dia kembali menyampaikan keinginan untuk bertemu dengan Denada sesegera mungkin.

