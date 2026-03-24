Rest Area Km 52B Tol Jakarta-Cikampek Ditutup Sementara, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menutup sementara Rest Area Km 52B Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta pada Selasa (24/3)

Vice President Corporate Secretary & Legal JTT Ria Marlinda Paallo, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan ini dilakukan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas serta mengantisipasi kepadatan kendaraan, yang memasuki rest area tol pada periode arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Penutupan sementara Rest Area Km 52B dilakukan secara situasional berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan serta koordinasi dengan Kepolisian RI guna menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan pengguna jalan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Ria menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari upaya pengaturan lalu lintas untuk menjaga kelancaran arus kendaraan pada jalur utama tol.

"Penutupan sementara Rest Area Km 52B dilakukan untuk mengurangi potensi antrean kendaraan yang keluar masuk rest area yang dapat berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di jalur utama. JTT bersama kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas secara berkala dan akan melakukan penyesuaian pengaturan secara situasional," ujar Ria.

JTT mengimbau kepada seluruh pengguna tol Trans Jawa untuk merencanakan perjalanan dengan baik serta memanfaatkan rest area lainnya yang tersedia di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas di lapangan dan rambu lalu lintas yang berlaku.

JTT memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat penutupan sementara rest area tersebut.