Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Restitusi Pajak Tersendat, Pengamat: Dapat Mengganggu Kepercayaan Investor

Jumat, 22 Mei 2026 – 19:44 WIB
Restitusi Pajak Tersendat, Pengamat: Dapat Mengganggu Kepercayaan Investor - JPNN.COM
Pengamat

jpnn.com, JAKARTA - Keluhan terkait lambatnya pencairan restitusi pajak mulai ramai disuarakan wajib pajak dan pelaku usaha.

Sejumlah perusahaan mengaku proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan, meski tahapan administrasi disebut telah selesai.

Keluhan tersebut muncul di berbagai platform media sosial dan forum perpajakan.

Baca Juga:

Sejumlah wajib pajak mengaku dana pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah masuk ke rekening perusahaan, hingga kini belum juga dicairkan.

Salah satu wajib pajak yang tak mau disebutkan namanya mengaku restitusi PPN untuk masa Januari 2026 seharusnya telah diterima sejak April kemarin.

Sedangkan dokumen administrasi seperti Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPKPP) dan konfirmasi rekening telah diterbitkan.

Baca Juga:

“Ada proses yang secara administrasi dianggap selesai, namun dana belum juga diterima,” katanya.

Keluhan lain juga muncul dari wajib pajak yang mengaku pengembalian dana miliaran rupiah tertunda lebih dari satu bulan. Disebutkan, penundaan terjadi akibat kendala internal di kantor pajak.

Keluhan terkait lambatnya pencairan restitusi pajak mulai ramai disuarakan wajib pajak dan pelaku usaha.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pajak  pengamat  Investor Indonesia  Restitusi pajak 
BERITA PAJAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp