JPNN.com - Otomotif - Mobil

Restorasi Mobil Komunitas, Hosho Care+ Libatkan Banyak Bengkel Mitra

Selasa, 18 November 2025 – 13:18 WIB
Restorasi Mobil Komunitas, Hosho Care+ Libatkan Banyak Bengkel Mitra
Hosho Care+ Indonesia kolaborasikan bengkel mitra untuk restorasi mobil komunitas secara menyeluruh. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Hosho Care+ Indonesia memulai proyek restorasi mobil komunitas Lugnutz Auto Junkie sebagai langkah menghidupkan kembali kendaraan bersejarah yang mulai mengalami penurunan fungsi.

Program ini menggandeng sejumlah bengkel mitra dengan keahlian masing-masing, sehingga proses restorasi berjalan komprehensif dan terkoordinasi. Menurut pihak Hosho, inisiatif ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap komunitas otomotif lokal.

Tahap pengerjaan bodi dan pengecatan ditangani oleh Subur Oto, yang melakukan pengerokan penuh sebelum aplikasi warna baru putih Cadillac.

“Kami ingin tampilan mobil ini kembali segar dan layak tampil di jalan, tetapi tetap menjaga karakternya,” ujar perwakilan Subur Oto.

Sentuhan tersebut memberikan perubahan signifikan pada visual kendaraan, menjadikannya lebih elegan sekaligus modern.

Di sektor interior, Supermekanik memperbarui banyak komponen mulai dari jok kulit, retrim setir, backlight speedometer, hingga tombol yang tidak lagi berfungsi.

“Pembaruan interior ini kami lakukan agar kabin terasa lebih nyaman dan fungsional tanpa menghilangkan identitas asli mobil,” kata tim Supermekanik. Proses ini membuat ruang kabin tampil jauh lebih rapi dan layak digunakan kembali.

Hosho Care+ Indonesia juga terlibat langsung dalam perbaikan sistem pencahayaan melalui Hosho Certified Workshop di Pimas Lamp, Pasar Mobil Kemayoran.

Hosho Care+ Indonesia kolaborasikan bengkel mitra untuk restorasi mobil komunitas secara menyeluruh.

