Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Retret Dianggap Agenda Politik yang Menghambat Kinerja Pejabat

Selasa, 06 Januari 2026 – 19:01 WIB
Retret Dianggap Agenda Politik yang Menghambat Kinerja Pejabat - JPNN.COM
Presiden Prabowo memimpin retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, pada Selasa (6/1). Foto: tangkapan layar akun Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai retret Kabinet Merah Putih di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Bogor, pada Selasa (6/1) hanya kegiatan politis dan formal.

Dia menganggap pelaksanaan retret sebenarnya tak berpengaruh banyak terhadap kinerja pemerintah.

"Retret hanya akan jadi agenda politis dan formal, justru agenda semacam ini menghambat kinerja serta membuat pejabat elite terkooptasi dengan politik Presiden," kata Dedi melalui layanan pesan, Selasa ini.

Baca Juga:

Toh, Dedi merasa kegiatan retret tak rasional diselenggarakan ketika pemerintahan era Prabowo sudah berjalan hampir setengah periode.

"Presiden seharusnya lebih progresif dan subtansial pada kerja dan kebijakan yang terang," kata pengamat politik itu.

Dedi kemudian menyinggung sosok Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang tak ikut retret perdana kabinet era Prabowo, tetapi punya kinerja maksimal.

Baca Juga:

"Purbaya misalnya justru tunjukkan kerja yang baik, setidaknya satu masalah bisa dia tangani dengan benar, padahal dia tidak mengikuti retret," kata dia.

Presiden RI menggelar retret atau pembekalan untuk para menteri di kediamannya, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa ini.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai retret Kabinet Merah Putih pada Selasa (6/1) ini tak produktif terhadap kinerja pemerintahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Retret Kabinet  Prabowo  Kabinet Merah Putih  retret 
BERITA RETRET KABINET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp