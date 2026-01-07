Retret Kabinet Jilid II, Presiden Evaluasi-Tempa Hambalang Man & Hambalang Woman

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono menyatakan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri retret kabinet jilid kedua yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Hambalang.

Dia memastikan kehadiran lengkap anggota kabinet termasuk utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, wakil kepala badan hingga wakil menteri.

“Informasi yang saya terima terkonfirmasi hadir. Bahkan dalam sesi tertutup dilakukan absensi langsung oleh Presiden,” ujar Ivan dikutip, Rabu (7/1).

Baca Juga: Retret Dianggap Agenda Politik yang Menghambat Kinerja Pejabat

Menurut Ivan, pemilihan Hambalang sebagai lokasi retret memiliki pertimbangan praktis dan simbolik.

Ivan menyebut dari sisi praktis, kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan situasi kebencanaan serta prinsip efisiensi dan kenyamanan karena dilakukan di kediaman Presiden.

Namun, secara simbolik Presiden disebut ingin membangun karakter kepemimpinan kabinetnya.

“Kalau bercandanya, Presiden ingin menjadikan para menteri dan wakil menteri sebagai Hambalang Men dan Hambalang Women. Kan selama ini masyarakat cukup familiar ya dengan istilah Hambalang Boys, kader muda yang dibina langsung oleh Pak Prabowo, seperti Mas Sudaryono, Mas Sugiono, Mas Angga Raka, maupun Mas Pras. Nah mungkin kali ini Presiden ingin menempa putra-putri terbaik bangsa lainnya yang menjadi para pembantu beliau di kabinet agar makin solid dan kerja keras,” kata Ivan.

Di luar simbolik tersebut, Ivan menegaskan substansi utama retret kabinet jilid kedua adalah evaluasi menyeluruh atas capaian pemerintahan sejak 20 Oktober 2024.