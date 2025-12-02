Reuni 212 di Silang Monas Hari Ini, Berikut Sejumlah Ruas Jalan Berpotensi Terdampak

jpnn.com - JAKARTA - Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada hari ini Selasa 2 Desember 2025.

Reuni Akbar 212 mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah".

Ketua Steering Committee (SC) Ahmad Shobri Lubis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/11), mengatakan tujuan utama acara tersebut ialah menguatkan persatuan umat, yang menjadi dasar Aksi Bela Islam 212 pada 2016.

Polda Metro Jaya mengimbau kepada peserta Reuni 212 dan masyarakat untuk saling menghormati dalam pelaksanaan Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monas.

"Kami mengimbau seluruh peserta maupun masyarakat sekitar agar saling menghormati, termasuk para pengguna jalan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12).

Budi menjelaskan pihaknya akan menurunkan 2.511 personel gabungan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan pada kegiatan Reuni Akbar 212 yang digelar pada sore hingga malam hari.

"Personel tersebut terdiri dari 2.132 personel Polri, 100 personel TNI, dan 279 personel Pemda DKI," katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya akan memberikan pelayanan dalam hal pengamanan sehingga pelaksanaan Reuni Akbar 212 dapat berjalan aman dan tertib.