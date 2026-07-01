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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Reuni Akbar FEM IPB 2026 Perkuat Kolaborasi Alumni untuk Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 – 19:10 WIB
Reuni Akbar FEM IPB 2026 Perkuat Kolaborasi Alumni untuk Indonesia - JPNN.COM
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University bersama Ikatan Alumni (IKA) FEM IPB akan menyelenggarakan Reuni Akbar FEM IPB 2026 pada Sabtu, 4 Juli 2026, di Kampus IPB Dramaga, Bogor. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University bersama Ikatan Alumni (IKA) FEM IPB akan menyelenggarakan Reuni Akbar FEM IPB 2026 pada Sabtu, 4 Juli 2026, di Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Mengusung semangat mempererat jejaring alumni sekaligus mendorong kolaborasi bagi kemajuan bangsa, kegiatan ini diproyeksikan dihadiri lebih dari 1.500 alumni lintas angkatan, civitas akademika, mahasiswa, mitra industri, serta berbagai pemangku kepentingan.

Berbeda dengan reuni pada umumnya, Reuni Akbar FEM IPB 2026 dirancang sebagai sebuah festival alumni yang memadukan aktivitas olahraga, forum inspiratif, jejaring profesional, dan hiburan dalam satu rangkaian kegiatan selama sehari penuh.

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"Rangkaian acara diawali dengan FEMily Fun Run, sebuah kegiatan lari santai yang mengajak alumni beserta keluarga untuk kembali ke kampus sekaligus mengampanyekan gaya hidup sehat, kebersamaan, dan semangat kekeluargaan," kata Arsyad KR selaku Ketua Panitia Reuni Akbar FEM IPB 2026, dalam rilisnya, Rabu (1/7/2026).

Selanjutnya, peserta akan mengikuti Engage Forum, forum inspiratif yang menghadirkan Professional Talkshow dan Alumni Talks.

Forum ini akan mempertemukan para pemimpin pemerintahan, dunia usaha, akademisi, regulator, serta alumni FEM IPB untuk berbagi perspektif mengenai dinamika ekonomi nasional, pembangunan sumber daya manusia, transformasi digital, pendidikan, kepemimpinan, serta tantangan pembangunan Indonesia di masa depan.

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Selain menghadirkan diskusi strategis, Alumni Talks juga menjadi ruang berbagi pengalaman dari para alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, BUMN, dunia usaha, hingga kewirausahaan.

Sesi ini diharapkan mampu menginspirasi mahasiswa dan alumni muda dalam membangun karier, memperluas jejaring, serta meningkatkan kontribusi bagi masyarakat.

FEM IPB University bersama Ikatan Alumni (IKA) FEM IPB akan menyelenggarakan Reuni Akbar FEM IPB 2026 pada Sabtu, 4 Juli 2026, di Kampus IPB Dramaga, Bogor.

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TAGS   Ipb Bogor  Alumni IPB  reuni akbar  Kampus 
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