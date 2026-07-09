Reuni Akbar FEM IPB Satukan Ribuan Alumni Lintas Generasi, Perkuat Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Semangat kebersamaan, kolaborasi, dan kontribusi bagi bangsa mewarnai penyelenggaraan Reuni Akbar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University 2026 yang berlangsung di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Darmaga, Sabtu (4/7/2026).

Mengusung tema “Ignite the Future, Rewind the Memories”, kegiatan ini sukses mempertemukan 1.127 peserta, terdiri atas 901 alumni, 161 mahasiswa, 65 tamu undangan, serta didukung oleh 33 mitra sponsor.

Acara ini menghadirkan alumni dari 21 angkatan, Reuni Akbar FEM IPB 2026 dikemas sebagai festival alumni yang memadukan olahraga, forum edukasi, jejaring profesional, dan hiburan dalam satu rangkaian kegiatan selama sehari penuh.

Baca Juga: Alim Ulama Apresiasi Reuni Akbar 212 Aman dan Damai

Kehadiran alumni dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara, termasuk alumni yang pulang dari Australia untuk mengikuti reuni, menjadi bukti kuatnya ikatan emosional terhadap almamater.

"Momen penuh haru ini juga dirasakan alumni angkatan 2000 yang kembali bertemu setelah lebih dari 21 tahun," kata Ketua Panitia Reuni Akbar FEM IPB Arsyad KR melalui siaran pers, Kamis (9/7/2026) di Bogor.

Menurutnya, rangkaian kegiatan diawali dengan FEMily Fun Run yang diikuti 337 pelari. Pelepasan peserta dilakukan oleh Pelaksana Harian Rektor IPB University Dr. Heti Mulyati, S.TP., M.T., Dekan FEM IPB Prof. Irfan Syauqi Beik, Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Alumni IPB La Ode Rusyamin, S.KM., M.Si, serta Ketua Panitia Reuni Akbar FEM IPB Arsyad KR.

"Mengambil rute di kawasan hijau Kampus IPB Darmaga, peserta menikmati pengalaman berlari di tengah pepohonan rindang dan udara yang sejuk. Sebelum berlari, peserta mengikuti sesi pemanasan selama 15 menit, kemudian ditutup dengan cooling down melalui senam Zumba selama satu jam," ucap Arsyad sapaan akrabnya.

Kata dia, berbagai hadiah menarik turut dibagikan kepada peserta, mulai dari paket sponsor, sepatu olahraga, voucher belanja, duffle bag, hingga hadiah utama berupa sepeda.