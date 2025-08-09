Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Reuni Sandrinna Michelle dengan Ari Irham di Rego Nyowo Bertolak Belakang

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 17:41 WIB
Sandrinna Michelle dan Ari Irham di kantor Jpnn.com, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sandrinna Michelle dan Ari Irham kembali dipertemukan dalam sebuah proyek film terbaru, Rego Nyowo.

Namun, kali ini keduanya akan memerankan karakter kakak-adik dengan dinamika yang jauh berbeda dari peran mereka sebelumnya di Santet Segoro Pitu.

Sandrinna menjelaskan karakter dalam film Rego Nyowo menjanjikan cerita yang lebih kompleks dan penuh konflik.

Dia mengungkapkan tawaran untuk proyek itu datang saat dirinya sedang disibukkan dengan promosi film lain.

Mendengar nama Ari Irham, Sandrinna mengaku langsung merasa senang dan antusias.

"Aku ditawarinnya pas lagi promo. Abis itu aku nanya, lawan mainnya siapa? Ternyata Ari lagi," kata Sandrinna di kantor Jpnn, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sandrinna menilai kerja sama dengan Ari berjalan lebih mulus, karena keduanya sudah saling mengenal dan memahami satu sama lain.

Selain faktor lawan main yang sudah dikenal, Sandrinna juga tertarik dengan alur cerita film yang dinilai sangat menarik.

Reuni Sandrinna Michelle dan Ari Irham di Rego Nyowo, menjadi kakak-adik penuh konflik.

