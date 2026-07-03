Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Revans Lawan Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Tembus Perempat Final

Jumat, 03 Juli 2026 – 20:36 WIB
Revans Lawan Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Tembus Perempat Final - JPNN.COM
Pevoli Venisa Dwi Oktaviani saat berlaga pada ajang AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 melawan Filipina di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Jumat (3/7). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia menembus perempat final AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 seusai mengalahkan Filipina.

Berlaga di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Jumat (3/7/2026), skuad asuhan Angga Hasan Mubarok menang dengan skor 3-0 (25-22, 25-13, 28-26).

Tina Syifa Sabila Salim menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Indonesia dengan raihan 14 angka.

Baca Juga:

Khanza Putri Yanzi Ganeshtri dan Venisa Dwi Oktaviani juga tampil impresif dengan masing-masing menyumbangkan 14 poin.

Sementara itu, Rowina Ulfiyah Taci Azmi turut berkontribusi lewat raihan 11 angka.

Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia atas Filipina. Sebelumnya, Srikandi Muda takluk 2-3 (25-27, 29-27, 25-18, 22-25, 11-15) saat perebutan tempat ketiga Princess Cup 2026.

Baca Juga:

Hasil ini membawa Timnas voli putri Indonesia finis sebagai runner up Pool C di bawah Jepang.

Timnas voli putri Indonesia menutup fase grup dengan catatan dua kemenangan dari tiga pertandingan.

Timnas voli Indonesia tembus perempat final AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 seusai mengalahkan Filipina, Jumat (3/7)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   timnas voli putri  Timnas Voli Putri Indonesia  Timnas Voli Indonesia  voli 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp