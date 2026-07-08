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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Revie Israel Lumoindong Unjuk Gigi di Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026

Rabu, 08 Juli 2026 – 22:29 WIB
Revie Israel Lumoindong Unjuk Gigi di Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 - JPNN.COM
Pebulu tangkis Revie Israel Lumoindong saat berlaga pada Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 di GOR PB Jaya Raya, Bintaro, Rabu (8/7). Foto: Dokumentasi Jaya Raya

jpnn.com - Pebulu tangkis tunggal pemula Revie Israel Lumoindong tampil mengejutkan pada ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026.

Pemain kelahiran 14 Februari 2012 itu melangkah ke babak 16 besar seusai mengalahkan wakil Thailand Patsakorn Watcharapraphaiphan dengan skor 21-11, 21-8 di GOR PB Jaya Raya, Bintaro, Rabu (8/7/2026).

Tunggal putra asal Manado itu mengaku senang karena mampu tampil lebih lepas sejak awal pertandingan saat menghadapi wakil Negeri Gajah Putih tersebut.

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Bermodal kepercayaan diri yang tinggi, pemain berusia 14 tahun itu mampu meraih kemenangan dua gim langsung hanya dalam tempo 24 menit.

"Saya bermain lebih baik dari kemarin dan mulai leluasa untuk bisa mengantisipasi tekanan lawan," ujar tunggal putra milik Jaya Raya itu.

Dengan kemenangan ini, Revie Israel Lumoindong akan menghadapi wakil Exist Badminton Academy Max Lewis Chandra, pada babak 16 besar.

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Sebelumnya, pebulu tangkis asal Medan itu mengalahkan wakil Malaysia Tieh Sam lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-17, 15-21, 21-8.

Persaingan di sektor tunggal putra pemula masih didominasi wakil tuan rumah. Salah satunya ialah Khoirul Dwi Fahmi yang sukses mengalahkan wakil Singapura Tan Ci En dua gim langsung dengan skor 21-11, 21-12.

Tunggal pemula Revie Israel Lumoindong menjadikan ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 sebagai sarana unjuk gigi, Rabu (8/7)

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TAGS   Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026  Revie Israel Lumoindong  Jaya Raya Junior International Grand Prix  jaya raya 
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