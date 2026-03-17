Review Film Danur: The Last Chapter, Perjalanan Terakhir Risa Dengan Peter Cees

JAKARTA - Film Danur: The Last Chapter bakal menjadi perjalanan terakhir dari Risa dan teman-teman hantu kecilnya, Peter cees.

Sebagai film penutup dari waralaba horor tersebut, tak bisa dipungkiri ada ekspetasi besar yang membayangi.

Film karya Awi Suryadi itu menyuguhkan kisah perjalanan terakhir Risa bersama teman-teman kecilnya dengan apik.

Para penonton yang tak mengikuti Danur dari film pertama pun tidak perlu khawatir. Sebab, film tersebut menyelipkan latar belakang hubungan Risa dengan Peter cees sejak awal. Sehingga esensi persahabatan mereka pun tetap terasa.

Namun sayang, penulis naskah seakan ingin merangkum banyak hal. Hal itu membuat kenyamanan penonton sedikit terganggu oleh alur cerita.

Belum lagi perpindahan dari masa sekarang dan masa lalu yang begitu intens yang terkadang terasa melelahkan.

Persoalan Riri yang menjadi konflik dalam film pun tak terasa seimbang karena seringkali didominasi oleh Peter Cees yang mencoba membuka ruang dialog dengan Risa.

Meski begitu, akting Prilly Latuconsina dalam film Danur: The Last Chapter berhasil membawakan karakter Risa dewasa dengan pas.