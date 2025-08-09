Review Film My Daughter Is a Zombie, Kisah Zombi yang Bikin Emosi Campur Aduk

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 10:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Film drama korea berjudul 'My Daughter Is a Zombie' meramaikan bioskop Indonesia pada Agustus 2025.

Diangkat dari Webtoon berjudul sama, film itu menyuguhkan kisah yang menarik tentang seorang ayah yang merawat anaknya yang telah berubah menjadi zombi.

Adapun film My Daughter Is a Zombie mengisahkan tentang Jung-hwan, seorang pelatih hewan liar profesional, menghabiskan hari-harinya bertengkar dan bermain dengan putri remajanya, Soo-ah, yang sangat gemar menari.

Suatu hari, Soo-ah terinfeksi virus zombi yang menyebar ke seluruh negeri.

Untuk melindunginya, Jung-hwan membawa Soo-ah ke Eunbong-ri, sebuah desa tepi laut tempat ibunya, Bam-soon, tinggal.

Di tengah situasi di mana masyarakat yang bertekad membasmi mereka yang terinfeksi, Jung-hwan menyadari bahwa Soo-ah tampaknya masih mengerti kata-kata yang diucapkannya, merespons lagu dan tarian favoritnya, bahkan tersentak ketika dimarahi oleh tongkat garuk punggung sang Nenek.

Baca Juga: Ini Jadwal Tayang Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah

Menolak menyerah demi putrinya, Jung-hwan mengandalkan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam melatih hewan dan memulai misi rahasia untuk melatih putri zombinya.

Film garapan Pil Gam Sung itu memadukan unsur komedi, drama keluarga, dan sedikit horor yang nyeleneh.