Review Film The Cursed, Ketika Obsesi dan Ambisi Jadi Malapetaka

Kamis, 23 Oktober 2025 – 20:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Film Korea berjudul The Cursed meramaikan bioskop Indonesia.

Berbeda dengan film horor pada umumnya, The Cursed tak berpusat pada cerita hantu.

Film itu menceritakan tentang kisah mencekam dari lima kisah berbeda tentang orang-orang yang terperangkap dalam obsesi mereka sendiri hingga berakhir tragis.

Setelah menonton film garapan Hong Won Ki tersebut, The Cursed lebih mengandalkan pada penampakan yang menakutkan.

Atmosfer kengerian juga sudah dihadirkan sejak awal film dimulai.

Penonton seakan diajak merasakan ketegangan lewat adegan-adegan mengerikan yang dihadirkan sepanjang film.

Belum lagi sinematografi yang ciamik menambah poin plus dari film tersebut.

Para aktor dan aktris yang membintangi The Cursed juga menampilkan akting yang baik.