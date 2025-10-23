Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Review Film The Cursed, Ketika Obsesi dan Ambisi Jadi Malapetaka

Kamis, 23 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Review Film The Cursed, Ketika Obsesi dan Ambisi Jadi Malapetaka - JPNN.COM
Film Korea berjudul The Cursed. Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Film Korea berjudul The Cursed meramaikan bioskop Indonesia.

Berbeda dengan film horor pada umumnya, The Cursed tak berpusat pada cerita hantu.

Film itu menceritakan tentang kisah mencekam dari lima kisah berbeda tentang orang-orang yang terperangkap dalam obsesi mereka sendiri hingga berakhir tragis.

Baca Juga:

Setelah menonton film garapan Hong Won Ki tersebut, The Cursed lebih mengandalkan pada penampakan yang menakutkan.

Atmosfer kengerian juga sudah dihadirkan sejak awal film dimulai.

Penonton seakan diajak merasakan ketegangan lewat adegan-adegan mengerikan yang dihadirkan sepanjang film.

Baca Juga:

Belum lagi sinematografi yang ciamik menambah poin plus dari film tersebut.

Para aktor dan aktris yang membintangi The Cursed juga menampilkan akting yang baik.

Film Korea berjudul The Cursed meramaikan bioskop Indonesia. Film itu menghadirkan kisah-kisah mencekam dan menegangkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Film The Cursed  film  Film Korea  film horor 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp