Revisi Sasis, BMW M 1000 RR Makin Presisi di Tikungan

jpnn.com - BMW Motorrad kembali menyempurnakan performa superbike andalannya, BMW M 1000 RR.

Kali ini, fokus pembaruan bukan pada mesin, melainkan sektor sasis yang dirancang ulang agar motor makin lincah dan presisi saat di tikungan.

Pembaruan paling mencolok hadir lewat penggunaan M Motorsport Frame generasi ketiga sebagai perlengkapan standar.

Sasis anyar itu dikembangkan dengan karakter fleksibilitas yang lebih optimal, tanpa mengurangi kekuatan strukturnya.

BMW, bahkan memangkas ketebalan dinding sasis hingga sekitar 30 persen.

Hasilnya, bobot rangka berkurang sekitar 1,3 kilogram sehingga motor menjadi lebih ringan dan mudah dikendalikan, terutama ketika dipacu di lintasan.

BMW juga mengatur ulang tingkat kekakuan dan kelenturan sasis agar traksi ban tetap maksimal.

Kombinasi tersebut diklaim mampu meningkatkan stabilitas, sekaligus menghadirkan handling yang lebih presisi saat menikung dengan kecepatan tinggi.