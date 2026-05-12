JPNN.com - Politik - Pemilihan Umum

Revisi UU Pemilu Harus Dirancang untuk Jangka Panjang, Bukan Demi Kepentingan Elite Politik

Selasa, 12 Mei 2026 – 17:45 WIB
Ilustrasi Gedung DPR RI. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com - Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Burhanuddin Muhtadi menyatakan setiap desain sistem pemilu selalu memiliki konsekuensi politik.

Karena itu, lanjutnya, pembahasan revisi UU Pemilu harus mempertimbangkan kepentingan demokrasi jangka panjang.

Hal ini disampaikan Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi publik Reform Syndicate bertajuk “Revisi UU Pemilu: Reformasi Demokrasi atau Konsolidasi Kekuasaan?”.

Burhanuddin menegaskan bahwa tidak ada desain sistem pemilu yang netral secara politik. 

"Karena itu, revisi regulasi harus dirancang berdasarkan kepentingan demokrasi jangka panjang, bukan semata kepentingan jangka pendek elite politik," kata Burhanudin, Selasa (12/5).

Lebih lanjut, Burhanuddin menyoroti bahwa percepatan pembahasan revisi UU Pemilu yang bergulir di DPR, sangat penting sebagai langkah antisipasi bagi kestabilan pemerintahan. 

"Daripada terlalu dekat keputusan itu diambil dan secara politik justru malah menimbulkan komplikasi di internal pendukung koalisi, lebih baik dari awal," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Reform Syndicate Muh. Jusrianto mengatakan revisi UU Pemilu harus segera dilanjutkan dan tidak boleh hanya menjadi agenda teknis elektoral, tetapi harus memperkuat kualitas demokrasi dan representasi rakyat.

