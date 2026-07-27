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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Revitalisasi BKB Segera Dimulai, Area Bastion Disiapkan Jadi Wisata Sejarah Baru di Palembang

Senin, 27 Juli 2026 – 17:03 WIB
Revitalisasi BKB Segera Dimulai, Area Bastion Disiapkan Jadi Wisata Sejarah Baru di Palembang - JPNN.COM
Asisten I Setda Kota Palembang Sulaiman Amin. Foto: Diskominfo Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai mematangkan rencana revitalisasi Bastion Benteng Kuto Besak (BKB) yang nantinya akan membuka akses kawasan bersejarah tersebut untuk masyarakat.

Langkah ini diharapkan menghadirkan destinasi wisata sejarah baru tanpa menghilangkan nilai asli bangunan cagar budaya tersebut.

Program tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama antara Pemkot Palembang dan Kodam II/Sriwijaya yang sebelumnya telah disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama Teknis (PKS-T) bersama Dinas Pariwisata.

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Melalui program ini, area Bastion yang selama ini belum dapat diakses publik akan ditata menjadi kawasan wisata sejarah yang edukatif, sekaligus tetap menjaga nilai keaslian bangunan cagar budaya nasional tersebut.

Asisten I Setda Kota Palembang Sulaiman Amin menerangkan bahwa Pemkot Palembang telah menyusun Detail Engineering Design (DED) sebagai acuan pelaksanaan revitalisasi. Namun, dokumen tersebut masih akan direvisi oleh tim ahli agar sesuai dengan kondisi bangunan dan standar pelestarian cagar budaya.

"Karena KKB merupakan bangunan Cagar budaya nasional, kami menggandeng Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) dan Tim Ahli Cagar Budaya. Kami juga menghadirkan Dr. Kriswandono dari Semarang untuk memberikan masukan terhadap DED yang telah disusun," terang Sulaiman saat memimpin rapat terkait Finalisasi Revitalisasi Bastion BKB yang digelar di Ruang Rapat II Setda Kota Palembang, Senin (27/7/2026).

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Menurutnya, hasil review nantinya akan menjadi dasar penyempurnaan desain sebelum pekerjaan fisik dimulai.

"Kami akan menyesuaikan DED dengan kondisi di lapangan berdasarkan rekomendasi tim ahli, sehingga proses revitalisasi tetap memperhatikan kisah pelestarian," ujar Sulaiman.

Area Bastion di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang akan disiapkan menjad tempat wisata sejarah, revitalisasi segera dimulai.

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TAGS   Palembang  benteng kuto besak  Tempat Wisata  Cagar Budaya 
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