Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Revitalisasi, Pasar Pramuka Bakal Jadi Lokasi Modern

Selasa, 16 Desember 2025 – 18:05 WIB
Revitalisasi, Pasar Pramuka Bakal Jadi Lokasi Modern - JPNN.COM
Perumda Pasar Jaya melakukan revitalisasi bakal di Pasar Pramuka, Matraman Jakarta Timur. FOTO: dok Pasar Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Perumda Pasar Jaya melakukan revitalisasi bakal di Pasar Pramuka, Matraman Jakarta Timur.

Revitalisasi itu dilakukan untuk memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pasar rakyat yang modern, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Manager Humas Pasar Jaya, Topik Hidayatulloh menjelaskan melalui program revitalisasi, Perumda Pasar Jaya pengin membangun wajah baru Pasar Pramuka di Jakarta.

Baca Juga:

"Ini dengan konsep arsitektur modern, fasilitas yang lebih lengkap, serta tata ruang yang lebih ramah bagi pedagang maupun pengunjung," kata Topik Hidayatulloh dalam keterangannya, Selasa (16/12).

Dia menjelaslan dalam rangka mendukung revitalisasi, Perumda Pasar Jaya menerbitkan Surat Edaran Kepala Pasar Pramuka Nomor 252/1.824.551.3 tanggal 5 Desember 2025, perihal Pemberitahuan Untuk Melakukan Pembayaran.

"Melalui surat edaran tersebut, seluruh pedagang diwajibkan untuk melakukan pelunasan Down Payment (DP) sebesar 15 persen dari harga perpanjangan hak pemakaian tempat usaha," lanjutnya.

Baca Juga:

Topi menjelaskan pembayaran tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya 15 Desember 2025.

"Nah, sebelumnya juga telah disampaikan bahwa Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) Pasar Pramuka telah berakhir sejak Mei 2024," jelas Topik.

Perumda Pasar Jaya melakukan revitalisasi bakal di Pasar Pramuka, Matraman Jakarta Timur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pasar jaya  Pasar  pasar pramuka  revitalisasi pasar 
BERITA PASAR JAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp