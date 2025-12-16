Revitalisasi, Pasar Pramuka Bakal Jadi Lokasi Modern

jpnn.com, JAKARTA - Perumda Pasar Jaya melakukan revitalisasi bakal di Pasar Pramuka, Matraman Jakarta Timur.

Revitalisasi itu dilakukan untuk memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pasar rakyat yang modern, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Manager Humas Pasar Jaya, Topik Hidayatulloh menjelaskan melalui program revitalisasi, Perumda Pasar Jaya pengin membangun wajah baru Pasar Pramuka di Jakarta.

"Ini dengan konsep arsitektur modern, fasilitas yang lebih lengkap, serta tata ruang yang lebih ramah bagi pedagang maupun pengunjung," kata Topik Hidayatulloh dalam keterangannya, Selasa (16/12).

Dia menjelaslan dalam rangka mendukung revitalisasi, Perumda Pasar Jaya menerbitkan Surat Edaran Kepala Pasar Pramuka Nomor 252/1.824.551.3 tanggal 5 Desember 2025, perihal Pemberitahuan Untuk Melakukan Pembayaran.

"Melalui surat edaran tersebut, seluruh pedagang diwajibkan untuk melakukan pelunasan Down Payment (DP) sebesar 15 persen dari harga perpanjangan hak pemakaian tempat usaha," lanjutnya.

Topi menjelaskan pembayaran tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya 15 Desember 2025.

"Nah, sebelumnya juga telah disampaikan bahwa Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU) Pasar Pramuka telah berakhir sejak Mei 2024," jelas Topik.