Revitalisasi Sekolah se-Sulut Rp 231 Miliar, Mendikdasmen Sebut Arahan Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Revitalisasi sekolah se-Sulawesi Utara tahun anggaran 2026 mencapat Rp231,045 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk merevitalisasii 247 sekolah dan membangun satu unit sekolah baru,dengan anggaran 231.045.388.927.

Fakta tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti saat peresmian revitalisasi satuan pendidikan se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI Prabowo Subianto di TK Negeri 10 Manado, Selasa (21/4).

"Arahan Presiden Prabowo Subianto saat puncak Hari Guru Nasional tahun 2024, tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya," kata Mendikdasmen Mu'ti saat memberikan sambutan.

Dia mengungkapkan, revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 mencapai 154,9% atau.16.167 dari target awal 10.440.

Tahun 2026 capaian revitalisasi sesuai pagu awal 11.744 satuan pendidikan dan akan ada tambahan 60 ribu berdasarkan arahan presiden. Sehingga total revitalisasi bisa mencapai 71.744.

"Revitalisasi se-Sulut mencapai 248 satuan pendidikan dengan perincian revitalisasi 247 sekolah dan 1 unit sekolah baru,dengan anggaran 231.045.388.927 rupiah," ucapnya.

Untuk Kota Manado, revitalisasi mencapai 18 sekolah atau mencapai 7,3 % daritotal revitalisasi se-Provinsi Sulut.

Revitalisasi di Kabupaten Minahasa mencapai 19 sekolah atau mencapai 7,7% daritotal revitalisasi se-Provinsi Sulut.