Revitalisasi SMPN 20 Ditargetkan Selesai Tepat Waktu, Legislator Beri Apresiasi

jpnn.com - TANGSEL - Revitalisasi SMPN 20 di Perumahan Permata Pamulang, Bakti Jaya, Tangerang Selatan, Banten, diyakini selesai pada November 2025.

Revitalisasi itu juga mendapatkan dukungan dari warga setempat, khususnya untuk pengerjaan hingga malam hari.

Penanggung jawab proyek pembangunan SMPN 20 Tangsel Cahyo menyampaikan bahwa pengerjaan revitalisasi saat ini telah mencapai 25 persen.

Dia meyakinkan bahwa proyek pembangunan yang dimulai sejak Juni lalu akan tuntas sesuai target di Desember.

"Pembangunan ini berlangsung selama 195 hari. Deadline hingga Desember, progres dimaksimalkan agar selesai sesuai target. Kami optimistis pengerjaan revitalisasi SMPN 20 akan tepat waktu," kata Cahyo dalam keterangannya dikutip, Minggu (10/8).

"Kami juga berterima kasih kepada warga di sekitar SMPN 20 yang memperbolehkan pekerjaan berlangsung hingga malam hari," tambahnya.

Untuk memastikan tidak terjadi kebisingan berlebih, kata Cahyo, pekerjaan yang menimbulkan suara besar dikerjakan pada siang hari. "Hal itu telah disepakati dalam perundingan bersama warga," jelasnya.

Meski berkejaran dengan waktu, Cahyo memastikan pengerjaan revitalisasi akan tetap mengutamakan kualitas dan standar yang ditetapkan.