Revo Mall Bekasi Bagikan Mobil, Paket Umrah, dan Luncurkan Gadget Fiesta

jpnn.com, BEKASI - Ramadan 2026 di Bekasi makin semarak dengan digelarnya pengundian program tahunan Urban Shopping Extravaganza Vol.2 oleh REVO Mall.

Program loyalitas yang berlangsung sejak 20 Februari 2025 hingga 22 Februari 2026 ini resmi diundi pada 1 Maret 2026 dan menjadi salah satu campaign terbesar REVO Mall dalam mendorong transaksi serta peningkatan membership selama satu tahun penuh.

Dalam pengundian yang digelar mulai pukul 19.00 WIB, REVO Mall membagikan hadiah utama berupa 1 Unit Honda WR-V, 2 Paket Umroh, 2 Fine Gold @10 gram dan dimeriahkan dengan special performance dari Ghea Indrawari.

Momentum pengundian yang bertepatan dengan periode Ramadan 2026 semakin memperkuat positioning REVO Mall sebagai destinasi Ramadan Shopping & Reward Experience terbesar di Bekasi.

Ramadan selalu menjadi periode dengan peningkatan signifikan aktivitas belanja masyarakat. Menjawab momentum tersebut, REVO Mall menghadirkan rangkaian event bertajuk Serenade of Ramadan, yang menggabungkan konsep belanja, hiburan, dan kompetisi Islami dalam satu pengalaman terintegrasi.

Rangkaian acara meliputi Marawis Competition, Hadroh Competition, Qasidah Competition, Special Performance Ghea Indrawari & Pengundian Urban Shopping Extravaganza Vol.2. Konsep ini menjadikan REVO Mall tidak hanya sebagai pusat belanja Ramadan di Bekasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi komunitas dan hiburan keluarga selama bulan suci.

Mengikuti tingginya antusiasme Urban Shopping Extravaganza, REVO Mall langsung meluncurkan program lanjutan bertajuk Gadget Fiesta 2026 yang berlangsung mulai 2 Maret hingga 30 Agustus 2026.

Program ini menjadi strategi REVO Mall untuk meningkatkan kunjungan pasca-Ramadan sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada para pengunjung setia melalui kesempatan memenangkan seri gadget terbaru.