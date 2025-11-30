Reza Gladys Salurkan 1000 Sembako dan Pengobatan Gratis untuk Warga Cianjur

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha sekaligus pakar kecantikan, dr. Reza Gladys, bersama sang suami dr. Attaubah Mufid, mendirikan Glafidsya Foundation sebagai wadah kegiatan sosial yang berfokus membantu masyarakat Cianjur, Jawa Barat.

Peresmian yayasan ini menjadi langkah baru pasangan dokter tersebut dalam memperluas manfaat bagi masyarakat.

Sejak diluncurkan, kegiatan sosial Glafidsya Foundation mendapat sambutan hangat dari warga. Mulai dari pembagian sembako hingga layanan pengobatan gratis, ratusan warga Cianjur memadati lokasi kegiatan.

Pelayanan kesehatan gratis ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh seluruh cabang klinik Glafidsya di Jakarta, Bandung, Cianjur, Kuningan, Medan, Lampung, dan Palembang.

“Kami ingin Glafidsya selalu dekat dengan masyarakat. Melalui Glafidsya Foundation bertema Harapan Baru, Hidup Baru, saya dan suami menghadirkan pengobatan gratis untuk umum,” ujar dr. Reza Gladys, dalam keterangannya, Minggu (30/11).

Dia menegaskan bahwa kegiatan sosial tersebut akan terus digelar secara berkelanjutan. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga edukasi perawatan diri.

Menurut dr. Reza, kegiatan ini menjadi upaya nyata untuk meringankan beban masyarakat serta membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Sentuhan humanis dan pendekatan langsung ke masyarakat menjadi ciri khas program sosial ini.

Sementara itu, dr. Attaubah Mufid, selaku direktur PT Glafidsya, menekankan bahwa kesehatan adalah hak setiap orang.