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JPNN.com - Nasional - Hukum

Reza Guru Honorer Mungkin Deg-degan Menunggu Putusan MK Hari Ini

Kamis, 30 Juli 2026 – 08:27 WIB
Reza Guru Honorer Mungkin Deg-degan Menunggu Putusan MK Hari Ini - JPNN.COM
Ilustrasi - Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: ANTARA/Asprilla Dwi Adha

jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar 20 gugatan atau permohonan uji materiil yang bakal diputus Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis 30 Juli 2026.

Dilansir dari lama resmi MK, sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 20 permohonan uji materiil akan digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.

Dari 20 permohonan itu, tiga di antaranya berkenaan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang menyoal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni permohonan nomor 55/PUU-XXIV/2026, nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan nomor 40/PUU-XXIV/2026.

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Permohonan nomor 55/PUU-XXIV/2026, dimohonkan oleh Reza Sudrajat, seorang guru non-ASN atau honorer di salah satu SMP negeri di Karawang, Jawa Barat, yang baru pertama kali beracara di MK.

Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar 12 Februari 2026, pemohon menyoroti masuknya anggaran program MBG ke dalam pos anggaran pendidikan.

Permohonan nomor 40/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Sa’ed, selaku mahasiswa, yang merasakan dampak keterbatasan fasilitas pendidikan akibat anggaran pendidikan dialokasikan untuk program MBG.

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Kemudian permohonan nomor 52/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Felix Rega, seorang dosen, yang hak-hak kesejahteraanya belum terpenuhi, tetapi anggaran pendidikan dialokasikan ke program MBG.

Pada persidangan tanggal 11 Maret 2026, sidang ketiga permohonan ini digabung karena memiliki isu pengujian norma yang sama.

Hari Ini MK akan menggelar sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 20 permohonan uji materiil, salah satunya diajukan guru honorer.

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TAGS   MK  Uji Materiil  honorer  guru honorer  MBG 
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