Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Reza Indragiri Kritik Prabowo soal Kondisi di Wilayah Bencana, Bandingkan dengan Laporan Wartawan

Kamis, 18 Desember 2025 – 15:32 WIB
Reza Indragiri Kritik Prabowo soal Kondisi di Wilayah Bencana, Bandingkan dengan Laporan Wartawan - JPNN.COM
Sebuah foto udara menunjukkan tumpukan pohon tumbang yang tersapu banjir bandang di Pesantren Darul Mukhlisin, Aceh Tamiang. Foto: AFP

jpnn.com - Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang terkesan menutupi informasi dan kondisi sebenarnya yang terjadi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurut dia, masa seputar bencana alam memang kerap dibanjiri oleh hoaks dan misinformasi lainnya.

Reza Indragiri Kritik Prabowo soal Kondisi di Wilayah Bencana, Bandingkan dengan Laporan WartawanReza Indragiri Amriel. Foto: dok. JPNN.com

Baca Juga:

“Itu pula yang coba ditangkis Presiden Prabowo saat mengatakan ada pihak-pihak eksternal yang menyebar kebohongan tentang bencana Sumatera,” ucap Reza dalam keterangannya, pada Kamis (18/12).

Reza mengaku sudah lama khawatir terhadap Prabowo yang mungkin kerap mendapatkan pasokan informasi kacau oleh lingkungan 

Prabowo dianggap terus menyebutkan bahwa kondisi di wilayah bencana berangsur membaik.

Baca Juga:

"Menyangkal, menimbun berita negatif, dan membesar-besarkan upaya yang telah dilakukan. Itukah yang pemerintah lakukan?" tanyanya.

Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Reza menyinggung pemberitaan yang dikabarkan reporter CNN Indonesia mengenai kondisi di Aceh Tamiang yang masih sangat memprihatinkan.

Reza Indragiri mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang terkesan menutupi informasi dan kondisi sebenarnya yang terjadi pascabencana di Sumatera

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana  Reza Indragiri  Prabowo  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo  Aceh  Aceh Tamiang  sumbar  Sumut  banjir 
BERITA BENCANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp