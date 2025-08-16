Close Banner Apps JPNN.com
Reza Rahadian: Kemerdekaan Harus Menyentuh Hak Sipil dan Dunia Seni Nasional

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 11:38 WIB
Aktor Reza Rahadian. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus sutradara Reza Rahadian menilai kemerdekaan tidak hanya sebatas pengakuan sejarah, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan berpikir.

Menurutnya, makna kemerdekaan harus terasa nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Buat saya, makna kemerdekaan itu sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak sipil, serta kebebasan berpikir dan berpendapat,” kata Reza, dikutip dari Antaranews, Sabtu (16/8).

Meski Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, Reza menilai pemerataan manfaat kemerdekaan masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Secara sejarah kita bangsa merdeka, tetapi apakah pemerataannya sudah dirasakan semua orang? Itu pertanyaan yang berbeda,” ujarnya.

Reza menyebut setiap era memiliki tantangan tersendiri dalam memperluas jangkauan kemerdekaan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah untuk mendorong pemerataan di berbagai sektor kehidupan.

Sebagai seniman, Reza juga menyoroti peran budaya dan kreativitas dalam mendukung kemajuan bangsa.

Reza Rahadian menekankan kemerdekaan harus dirasakan dalam hak sipil dan dukungan pada dunia seni.

