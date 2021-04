Reza Rahadian Memeluk Agama Islam, Dia Ungkap Respons Ibunya

jpnn.com, JAKARTA - Reza Rahadian menceritakan pengalamannya saat memeluk agama Islam.

Pasalnya bintang Habibie & Ainun itu sejak kecil menganut agama Kristen.



Dia mengaku bersyukur ketika memutuskan untuk memeluk agama Islam.

Dia menegaskan keputusannya itu tak dipengaruhi atau dipaksa oleh pihak tertentu.



Reza menyatakan memilih menjadi seorang muslim atas kehendaknya sendiri.



"Itu adalah komunikasi gue dengan Yang di Atas dan komunikasi dengan nyokap gue," ujar Reza Rahardian melalui kanal Daniel Mananta Network di YouTube, Minggu (11/4).



Aktor berusia 34 tahun itu mengatakan, dirinya terlebih dahulu meminta izin sang Ibunda saat hendak memeluk agama Islam.



Reza mengatakan, tanpa ada perdebatan apa pun, sang Ibunda memberikan dukungan penuh kepadanya.



"Belum selesai gue bicara, you know what? (Mama bilang), 'Itu hak kamu untuk menentukan keyakinan kamu. Pesan mama satu, jalani dan yakini itu dengan baik'," ucapnya.



Reza bersyukur, dia bersama Ibundanya, serta adiknya, hidup bahagia dengan menganut agama pilihan masing-masing.



"Hubungan sama mama baik-baik saja. Adik gue tetap sebagai seorang Nasrani dan kami bisa hidup bahagia bersama, dalam artian menjalankan agama masing-masing," kata Reza Rahadian. (mcr7/JPNN)



