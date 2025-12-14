Rezim Erdogan Sebut ISIS Sudah Lemah, Bukan Ancaman Serius

jpnn.com, ANKARA - Kelompok ekstremis Negara Islam (ISIS) tidak lagi menimbulkan ancaman sistematis, tetapi saat ini justru dimanfaatkan oleh sejumlah negara untuk tujuan politik mereka, kata Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan, Sabtu (13/12).

"ISIS kini sudah melemah dan tidak menimbulkan ancaman sistematis. Kami tidak menyangkal bahwa mereka adalah ancaman yang harus diperangi, tetapi sebagai kelompok perlawanan, kami dapat katakan bahwa reaksi terhadap tindakan ISIS tidak proporsional dengan ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok itu," kata Menlu Turkiye kepada saluran TVnet.

"Ini sebenarnya terkait dengan tujuan lain. ISIS telah menjadi alat yang nyaman yang dieksploitasi oleh semua orang," tambahnya.

Dia menuduh segelintir negara memperalat ISIS untuk mengejar tujuan politik mereka, salah satunya mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Ketika mengomentari serangan ISIS terhadap militer AS dan Suriah di Kota Palmyra, Suriah pada Sabtu (13/12), Fidan menyebutnya sebagai bentuk "provokasi."

Sebelumnya pada hari yang sama, Pentagon mengatakan dua anggota militer AS dan satu penerjemah sipil tewas serta tiga orang lainnya terluka dalam serangan di Palmira, Suriah.

Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, salah satu anggota ISIS menyerang personel militer di Palmira.

Palmira dalam bahasa Arab disebut sebagai Tadmur, sebuah kota yang telah memiliki jejak arkeologis sejak era Neolitik atau Zaman Batu Muda. (ant/dil/jpnn)