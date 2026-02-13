Close Banner Apps JPNN.com
Rezky Aditya Buka Bisnis Lapangan Padel, Ini Alasannya

Jumat, 13 Februari 2026 – 18:18 WIB
Rezky Aditya (kanan), Citra Kirana, Dini Aminarti, Dimas Seto, Fauzan, di Monarch Padel Bintaro pada Kamis (12/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, BINTARO - Selebritas Rezky Aditya bersama Dimas Seto meresmikan Monarch Padel Bintaro pada Kamis (12/2).

Rezky Aditya menceritakan awal mula dibangunnya lapangan padel tersebut.

Menurutnya, semua bermula pada Ramadan lalu. Dia yang jatuh cinta pada olah raga Padel merasa kesulitan untuk bisa menemukan lapangan.

Berangkat dari keresahannya tersebut, Rezky Aditya bersama rekannya, Fauzan lantas memutuskan untuk membuat lapangan padel.

"Tetapi kami pikir-pikir dulu deh, takutnya cuma FOMO begitu kan. Pada saat itu akhirnya berjalannya waktu sebulan, dua bulan kami pikir-pikir sambil main, wah ini kayaknya kami harus serius sih di olahraga ini," ungkap Rezky Aditya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (12/2).

Semenjak itu, Rezky Aditya dan rekannya tersebut lantas bertekad untuk bersiap membuat lapangan Padel yang sesuai.

Dia ingin membuat lapangan Padel yang lengkap, nyaman, dan langsung ada di lima tempat.

"Pertama kali cabang yang pertama ini ada di Bintaro. Cabang kedua nanti akan ada di Pejaten. Cabang ketiga akan ada di Menteng. Cabang keempat Insyaallah ada di Cawang, dan cabang kelima ada di Raden Inten," imbuhnya.

Melihat tren tersebut, selebritas Rezky Aditya bersama Dimas Seto meresmikan Monarch Padel Bintaro pada Kamis (12/2).

