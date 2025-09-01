Rheza Sendy Pratama Tewas Saat Aksi Demo, Amikom Yogya Bakal Melakukan Investigasi

jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Amikom Yogyakarta akan menginvestigasi kematian salah satu mahasiswanya, Rheza Sendy Pratama pada Minggu (31/8).

Sebelumnya, Forum BEM se-DIY lewat akunnya di Instagram menuliskan bahwa Rheza sempat mengikuti aksi unjuk rasa di Yogyakarta pada Minggu (31/8).

"Kami tidak tahu persis kejadiannya, sehingga kami tidak bisa memberikan keterangan yang terjadi seperti apa. Karena ini juga belum menginvestigasi. Kami baru dapat informasinya tadi siang," kata Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta Ahmad Fauzi di Yogyakarta, Minggu.

Ketua BEM Amikom Yogyakarta Alfito Afriansyah menyampaikan hal senada.

Menurutnya, pihak BEM belum dapat memastikan kronologi lengkap yang dialami Rheza.

"Perihal kronologinya, sama dengan pernyataan Pak Wakil Rektor tadi, kami belum menginvestigasi secara menyeluruh, sehingga kami belum tahu apa sebetulnya yang terjadi, kejadian apa yang kemudian dialami saudara Reza," ujarnya.

Terkait informasi bahwa Rheza sempat mengikuti aksi, Alfito mengaku pihaknya masih terus mencari data.

"Kami sudah mencari tahu, dan harapannya bisa mendapatkan informasi lebih luas agar dapat mengkorelasikan dengan informasi serta kejadian yang dialami saudara Reza," katanya.