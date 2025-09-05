Rhoma Irama Jadi Imam dan Khatib Salat Jumat di Pestapora 2025

Jumat, 05 September 2025 – 03:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Pestapora 2025 akan menggelar salat Jumat berjamaah di kawasan Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Jumat (5/9) siang.

Penyanyi dangdut Rhoma Irama bahkan akan bertindak sebagai imam sekaligus khatib salat Jumat di tengah jeda penyelenggaraan Pestapora 2025.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Rhoma Irama melalui video yang diunggah akun resmi Pestapora di Instagram.

Pria yang berjuluk Raja Dangdut itu mengatakan dirinya bakal menjadi imam sekaligus khatib saat salat Jumat di area Pestapora 2025.

"Dan yang akan bertindak sebagai imam dan khatib insyaallah saya sendiri," kata Rhoma Irama.

Pelantun Begadang itu mengajak pencinta musik untuk ikut salat Jumat berjamaah di Pestapora 2025 hari pertama yakni, Jumat (5/9).

"Mari sama-sama kita laksanakan salat Jumat secara berjemaah," tambah Rhoma Irama.

Selain jadi imam dan khatib salat Jumat, Rhoma Irama juga bakal tampil bersama Soneta Group x Maliq & D'essentials di Pestapora Stage pukul 17.00 WIB.