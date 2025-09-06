Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials Guncang Pestapora 2025, Penonton Tak Henti Berjoget

Sabtu, 06 September 2025 – 12:02 WIB
Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials Guncang Pestapora 2025, Penonton Tak Henti Berjoget
Penampilan Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials mengguncang Pestapora 2025, Jumat (8/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival Pestapora 2025 menyatukan musikus lintas generasi dan genre, antara Raja Dangdut, Rhoma Irama serta grup musik jazz modern, Maliq & D'Essentials.

Penampilan yang menggabungkan dua genre musik berbeda ini sukses mengguncang panggung dan membius ribuan penonton yang hadir.

Maliq & D'Essentials membuka penampilan dengan energi yang membara, membawakan lagu "Judi" yang langsung memancing penonton untuk berjoget tanpa henti.

Suasana penonton pun seketika pecah oleh alunan musik yang enerjik.

Tanpa jeda, Maliq & D'Essentials melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu hits legendaris Rhoma Irama, "Begadang".

Aransemen musik yang segar dan sentuhan jazz khas Maliq & D'Essentials memberikan nuansa baru pada lagu yang sudah sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia.

Kolaborasi ini semakin memukau saat Maliq & D'Essentials berhasil membawakan tiga lagu Rhoma Irama dengan sangat apik, termasuk lagu "Penasaran".

Penampilan tersebut tidak hanya memukau dari segi musikalitas, tetapi juga membuat seluruh penonton ikut bernyanyi bersama, menciptakan koor massal yang menggema di seluruh area.

Penampilan Rhoma Irama X Maliq & D'Essentials mengguncang Pestapora 2025, penonton histeris tak berhenti berjoget.

TAGS   Pestapora  Pestapora 2025  Rhoma Irama  Maliq & D'Essentials 
