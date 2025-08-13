Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

RI Dianggap Pasar Potensial, ADNOC Siap Garap Industri Pelumas Kendaraan

Rabu, 13 Agustus 2025 – 20:02 WIB
RI Dianggap Pasar Potensial, ADNOC Siap Garap Industri Pelumas Kendaraan - JPNN.COM
ADNOC bersama PT Garuda Petro Perkasa menegaskan komitmen untuk menggarap industri pelumas di tanah air. Foto: soure for JPNN

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), salah satu perusahaan energi bersama mitra distribusinya di Indonesia, PT Garuda Petro Perkasa menegaskan komitmennya untuk menggarap industri pelumas di tanah air.

Indonesia adalah salah satu pasar pelumas terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara.

Berdasarkan riset Mordor Intelligence, volume pasar pelumas nasional diproyeksikan mencapai 1,06 miliar liter pada 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sebesar 3,85% hingga 2030.

Baca Juga:

Potensi itu didorong oleh pertumbuhan kendaraan bermotor, sektor manufaktur, dan meningkatnya kesadaran akan efisiensi energi serta keberlanjutan.

Melihat peluang itu, Adnoc melalui pelumas premiumm andalannya merilis produk Voyager untuk para pemilik kendaraan.

Produk tersebut diklaim bisa melindungi mesin kendaraan pengguna karena sudah mengantongi sertifikasi global.

Baca Juga:

Rencananya mereka juga akan berekspansi ke seluruh Indnonesia lewat strategi distribusi nasional.

Vice President Lubricants, Base Oil & Specialties Adnoc, Saber Al Ammari mengatakan Indonesia adalah pasar penting bagi Adnoc.

ADNOC bersama PT Garuda Petro Perkasa menegaskan komitmen untuk menggarap industri pelumas di tanah air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pelumas kendaraan  ADNOC  adnoc voyager  industri pelumas 
BERITA PELUMAS KENDARAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp