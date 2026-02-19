Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

RI Diminta Meniru Belanda soal Teknologi Pascapanen 

Kamis, 19 Februari 2026 – 14:38 WIB
RI Diminta Meniru Belanda soal Teknologi Pascapanen  - JPNN.COM
Ilustrasi petani cabai. Foto: Humas Hortikultura

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga cabai rawit merah menjelang Ramadan 2026 merupakan inflasi musiman  yang berulang.

Harga cabai rawit merah yang dalam sepekan terakhir masih berada di kisaran Rp 80.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional, setelah sebelumnya sempat menembus Rp 90.000–Rp 100.000 per kilogram.

“Kenaikan harga cabai dan kebutuhan pangan sebenarnya merupakan seasonal inflationcyang biasanya terjadi saat Ramadan dan Lebaran, ditambah pengaruh cuaca,” kata Esther dikutip Kamis (19/2).

Baca Juga:

Dia menjelaskan pola kenaikan harga cabai hampir selalu terjadi setiap tahun, terutama ketika curah hujan tinggi yang menghambat panen, sehingga pasokan ke pasar tidak optimal.

“Pemerintah dan pasar seharusnya bisa memprediksi dan merespons kenaikan harga ini karena sudah terjadi berulang kali,” ujarnya.

Esther menekankan pentingnya pengembangan teknologi pascapanen untuk menjaga kualitas dan daya simpan cabai, sehingga pasokan tidak hanya bergantung pada musim panen.

Baca Juga:

“Teknologi pascapanen perlu digunakan agar cabai lebih awet dan pasokan tetap tersedia kapan pun,” ujar dia.

Dia mencontohkan praktik di sejumlah negara yang mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga melalui pengelolaan pascapanen.

Penting pengembangan teknologi pascapanen untuk menjaga kualitas dan daya simpan cabai, sehingga pasokan tidak hanya bergantung pada musim panen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Indef  Esther Sri Astuti  harga cabai  Ramadan  Idulfitri  Teknologi pertanian 
BERITA INDEF LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp