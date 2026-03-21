RI Hemat Rp 5 Triliun saat MBG Libur di Momen Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para siswa, lansia, dan ibu hamil dihentikan sementara selama libur Lebaran 2026, mulai 18-30 Maret 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan selama libur periode Lebaran ini pihaknya bisa menghemat anggaran hingga sekitar Rp 5 triliun.

"Program MBG akan kembali operasional tanggal 31 Maret 2026, itu kurang lebih sekitar Rp 5 triliun dihemat dengan seperti itu," kata Dadan di Jakarta (19/3).

Dadan juga menjelaskan pada 18-24 Maret kemarin pihaknya tidak melakukan penyaluran MBG. Sebagai penggantinya, distribusi dilakukan lebih awal.

"Pendistribusiannya terakhir dilakukan hari Selasa, 17 Maret 2026, berupa satu paket kemasan makanan sehat ditambah dengan tiga paket bundling kemasan sehat untuk MBG alokasi hari Rabu, 18 Maret 2026 sampai Jumat, 20 Maret 2026," ujar dia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan menyambut baik adanya penghematan anggaran negara Rp 5 triliun tersebut.

"Jadi, yang liburan tidak akan keluar MBG-nya, itu hemat lumayan. Nanti pas itu jalan lagi biasa," tambahnya.

Purbaya mengatakan MBG merupakan program yang baik lantaran membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah.