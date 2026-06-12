RI-Jepang Memperkuat Kemitraan Strategis dari Transisi Energi hingga Keanggotaan OECD

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk memperdalam kerja sama bilateral yang komprehensif di berbagai sektor krusial.

Dalam pertemuan strategis terbaru yang dilakukan saat sela waktu kunjungan di Prancis pada Rabu (3/6), kedua negara memperkuat komitmen untuk memacu pembangunan ekonomi berkelanjutan, mulai dari pengembangan ekosistem Electric Vehicle (EV), penguatan industri perkapalan, pemanfaatan energi bersih, hingga percepatan integrasi Indonesia ke dalam organisasi ekonomi global.

Kemitraan strategis tersebut menjadi semakin kokoh menyusul kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang baru-baru ini.

Kunjungan yang membuahkan hasil positif tersebut menegaskan visi bersama kedua negara untuk mempererat hubungan ekonomi dan keamanan global yang saling menguntungkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kolaborasi dengan Jepang merupakan pilar penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional, khususnya dalam menyongsong era industri hijau dan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok

global.

"Indonesia berkomitmen penuh untuk mempercepat prioritas pembangunan nasional melalui adopsi teknologi tinggi dan investasi berkelanjutan dari Jepang. Kami membidik penguatan proyek ASEAN sebagai akselerator energi terbarukan, khususnya sektor geotermal. Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada transfer teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui program magang dan studi di berbagai perusahaan global Jepang," ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menekankan pentingnya respons bersama terhadap tantangan perdagangan global, terutama terkait isu kelebihan kapasitas (overcapacity) baja dunia.

"Tantangan proteksionisme global saat ini memerlukan sinergi yang solid antara negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan (like-minded countries). Indonesia dan Jepang sepakat untuk terus mengedepankan tatanan ekonomi internasional yang berbasis

aturan (rules-based order) demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi kedua negara dari dampak negatif tarif perdagangan sepihak," tambah Menko Airlangga.