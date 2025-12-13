Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

RI-Kanada Perkuat Kolaborasi Agrifood di Momentum Jakarta, Soroti Ketahanan Pangan

Sabtu, 13 Desember 2025 – 19:35 WIB
Kegiatan Canada in Asia: Momentum Jakarta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Tim Momentum Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Asia Pasifik Kanada (APF Kanada) mengumpulkan lebih dari 80 pemimpin agrifood dan bisnis Indonesia di Momentum Jakarta.

Kegiatan itu bertujuan memperkuat kolaborasi bilateral dan membangun minat menuju Konferensi Kanada di Asia (CIAC) 2026 di Singapura.

Bertema "Canada–Indonesia Agrifood Success Stories", agenda ini menyoroti peluang ketahanan pangan, inovasi, rantai pasok, dan perdagangan.

Forum itu juga mendorong dialog antara pembuat kebijakan dan pelaku industri kedua negara.

Diskusi tersebut menggemakan tema laporan ketahanan pangan regional terbaru dari APF dan ABAC Kanada.

Laporan ini menekankan inovasi, harmonisasi standar, dan kolaborasi publik-swasta kuat di Indo-Pasifik.

Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia, Jess Dutton menegaskan komitmen negaranya memperdalam kerja sama agrifood dengan Indonesia.

Dutton mencatat kepentingan bersama kedua negara dalam memajukan ketahanan pangan dan keberlanjutan kawasan.

