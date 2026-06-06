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JPNN.com - Ekonomi - Makro

RI Kembali Tarik Utang, APBN 'Kembang Kempis'?

Sabtu, 06 Juni 2026 – 06:51 WIB
RI Kembali Tarik Utang, APBN 'Kembang Kempis'? - JPNN.COM
Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp 386 triliun per 31 Mei 2026, setara 46,4 persen dari target APBN senilai Rp 832,2 triliun. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp 386 triliun per 31 Mei 2026, setara 46,4 persen dari target APBN senilai Rp 832,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembiayaan anggaran dalam lima bulan pertama tetap berlangsung normal.

Pemerintah juga mencatatkan realisasi pembiayaan non utang sebesar Rp 6,5 triliun, minus 4,4 persen dari target Rp 143,1 triliun.

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Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir Mei tercatat sebesar Rp 379,4 triliun. Nilai ini setara 55,1 persen terhadap target APBN Rp 689,2 triliun.

“Karena, keseimbangan primer Rp 58,6 triliun, sampai sekarang pembiayaan anggarannya Rp 379,4 triliun,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (5/6).

Keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp 58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

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Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp 180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara terhimpun sebesar Rp 1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp 3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp 386 triliun per 31 Mei 2026, setara 46,4 persen dari target APBN senilai Rp 832,2 triliun.

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TAGS   Utang  APBN  pajak  purbaya 
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